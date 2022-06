Top 8 stories that could appear in the Netflix series

Junji Itos verrücktes Manga-Poster. Bildnachweis: Viz media

Junji Ito hat sich als einer der besten Geschichtenerzähler im Reich des Horrors etabliert, nicht nur im Medium Anime, sondern auch in der Welt der Popkultur. Da die Adult Swim-Adaption von Toonamis Uzumaki diesen Herbst erscheinen soll, steigt Netflix mit Junji Itos Maniac in die Action ein, und wir dachten, jetzt wäre der perfekte Moment, um zu erraten, welche Geschichten aus Itos Portfolio auf der Streaming-Site erscheinen würden.

Falls ihr Junji Itos Ankündigung der neuen Serie verpasst habt, der offizielle Twitter-Account von Netflix Geeked hat ein brandneues Video veröffentlicht, in dem der Meister des Grauens über das nächste erschreckende Projekt spricht:

Da Ito erklärte, dass diese Geschichten nie animiert wurden, werden Charaktere wie Uzumaki, Gyo und das Model wahrscheinlich nicht erscheinen. Dennoch gibt es viele andere Themen, auf die sich die Serie konzentrieren kann. Hier ist eine Liste wahrscheinlicher Geschichten, die in Junji Itos mit Spannung erwarteter Maniac-Serie erscheinen werden.

Hellstar Remina

Hellstar Remina Manga-Panel. Bildnachweis: Shogakukan

Hellstar Remina ist eine seltsame Geschichte, selbst für Junji Ito, was angesichts der früheren Werke des Mangakas viel aussagt. Die 2004 uraufgeführte Miniserie folgt der Tochter eines Wissenschaftlers, die einen Schurkenplaneten auf Kollisionskurs mit der Erde entdeckt. Während Remina sich bemüht, vor den Mitgliedern der Menschheit zu fliehen, die glauben, dass sie für die Bedrohung verantwortlich ist, kann Ito einige wirklich schreckliche Bilder vermitteln, die sich wunderbar auf den kleinen Bildschirm übertragen lassen.

Professor Oguro, ein Nobelpreisträger, hat eine Entität gefunden und die Entität Remina nach seiner Tochter benannt. Sie und der Planet sind beide 16 Jahre alt, ein Umstand, der die junge Frau berühmt macht. Während Remina eine erschreckende Geschichte des Bösen in der Raumfahrt zu sein scheint, wirft sie auch ein hungriges Auge auf die Promi-Sucht der Gesellschaft.

Da die Medien und treuen Fans sie jedoch verfolgen, hat ihr Ruhm ihren Preis. Unterdessen stellen Astronomen fest, dass sich der Planet Remina seltsam verhält und manchmal die Lichtgeschwindigkeit überschreitet, während er wild durch den Weltraum wandert. Eine besorgniserregende Entdeckung wird gemacht: Sterne rund um den Planeten Remina verschwinden vom Nachthimmel.

Itos Reise ins Böse von jenseits der Sterne ist ein seltener Leckerbissen für Fans, inspiriert von der Arbeit des Romanautors HP Lovecraft. Die häufigsten Risiken bei Itos Arbeit liegen innerhalb der Menschheit.

Rätsel des Amigura-Fehlers

Enigma of Amigura Fault Manga-farbiges Panel. Bildnachweis: Crunchyroll

Die Enigma of Amigura-Verwerfung konzentriert sich auf einen Berghang, der mit menschengroßen Löchern übersät ist, die für Menschen „bestimmt“ sind, mit einer besonderen Anziehungskraft, die Menschen in die beengte Umgebung lockt. Es ist eine einfache Geschichte, aber sie wird jeden, der unter Klaustrophobie leidet, zusammenzucken lassen, mit einem Ende, das jedem Schauer über den Rücken jagen wird. Viele glauben, dass dies eine der gruseligsten Geschichten von Junji Ito ist; Daher ist es überraschend, dass es nicht für die ursprüngliche Junji Ito-Anthologieserie gekürt wurde.

Obwohl Uzumaki Itos bekanntester Manga ist, besteht der größte Teil seiner Arbeit aus Kurzgeschichten. Er hat Kurzgeschichten über fast jede Phobie oder jedes klassische Horrorklischee geschrieben. Allerdings sind nur wenige von ihnen so furchteinflößend wie sein berüchtigter Thriller The Enigma of Amigara Fault. Itos längeres Stück Gyo, das danach zunächst als Statist erschien, folgt der Geschichte eines jungen Mannes, der in die Berge klettert, um die dort entdeckten seltsamen menschenförmigen Löcher zu erkunden. Aber was genau macht es so erschreckend?

Wenn Ito den Leser direkt in die seltsamen, menschenförmigen Löcher führt, erzeugt seine hervorragende Verwendung von Schattierungen Dunkelheit, die die Seite fast füllt, abgesehen von der kleinen, verängstigten menschlichen Figur in der Mitte. Der Leser kann fast das erdrückende Gewicht der Welt um sich herum spüren.

Roter Rollkragenpullover

Rotes Rollkragen-Dämon-Manga-Panel. Bildnachweis: Viz media

„Red Turtleneck“ von Junji Ito ist eine einfache Geschichte. Dennoch vermischt es das Schreckliche mit dem Amüsanten, als ein kleines Kind versucht, seinen Kopf auf seinen Schultern zu halten, nachdem es auf eine mysteriöse Frau gestoßen ist, die seinen Kopf zu ihrer Sammlung hinzufügen möchte. An einem Punkt unternimmt die Frau solche Anstrengungen, um den Kopf des Protagonisten zu bekommen, dass jeder zusammenzucken würde, besonders wenn Sie kein großer Bewunderer von Insekten sind.

Sensor

Sensor mangafarbene Abdeckung. Bildnachweis: Viz media

Eines der neuesten Werke von Junji Ito, Sensor, kombiniert Lovecraft-Horror mit Bildern, die nur dieser Horror-Mangaka erschaffen kann. Die offizielle Beschreibung der neuesten unheimlichen Geschichte von Viz Media lautet wie folgt:

„Eine Frau wandert allein am Fuße des Berges Sengoku.“ Ein Mann erscheint und lädt sie in ein Nachbardorf ein und erklärt, er habe auf sie gewartet. Überraschenderweise ist die gesamte Siedlung mit haarähnlichen vulkanischen Glasfäden überzogen, die in brillantem Gold schimmern. Wenn die Dorfbewohner nachts in den Sternenhimmel blicken, regnet ein Haufen unerklärlicher Flugobjekte auf sie herab – die Vorgruppe für den Schrecken, der sich entfalten wird!

Junji Ito wurde zu Sensor inspiriert, nachdem er ein Buch über UFOs gelesen und etwas über das als „Engelshaar“ bekannte Phänomen erfahren hatte, das auftritt, wenn sich Lava aus einem ausbrechenden Vulkan zu dünnen, haarähnlichen Strähnen verfestigt und als seltsamer Regen fällt.

Das mag wie eine Menge Grundlagenarbeit für eine einzelne Geschichte erscheinen (insbesondere eine mit weniger als zehn Kapiteln), und das ist es auch. Und wenn sich einige der Handlungsstränge nicht immer auszahlen – der letzte menschliche Bösewicht der Geschichte ist mehr Handlungspunkt als eine ausgearbeitete Figur – nimmt Ito immer noch seine charakteristischen riesigen Schwünge und schlägt sie hauptsächlich aus dem Park.

Ein-Mann-Armee

Army of One mangafarbenes Panel mit einem einzelnen Charakter. Bildnachweis: Viz Media

Junji Itos Army of One ist so schrecklich, dass es schwierig ist, auch nur ein Bild davon zu veröffentlichen, da die Geschichte als Nebengeschichte in der Veröffentlichung von Hellstar Remina erscheint und einen Mörder auf der Flucht sieht, der nicht nur tötet, sondern sogar Menschen und Tiere zusammennäht . Es ist eine erschreckende Erzählung, die sich nur Ito hätte ausdenken und aufschreiben können.

In der Handlung einer terrorisierten Stadt, ähnlich wie Uzumaki. Es vermittelt die gleiche Atmosphäre einer gewalttätigen Person, die in dieser Stadt schreckliche Dinge tut. Wenn man jedoch über die Verbindungen unserer Gesellschaft nachdenkt, sollte niemand ausgelassen werden, und die Sicherheit liegt in der Zahl.

Diese Geschichte wird von Michio erzählt, einem zwanzigjährigen Introvertierten, der sein Leben als Einsiedler leben möchte und das Konzept der Verbindung ablehnt. Michio beginnt, die verlorene Zeit aufzuholen, indem er an zahlreichen gesellschaftlichen Veranstaltungen teilnimmt und sich auf Anraten seines Klassenkameraden (und früheren Schwarms) engagiert. Die seltsame Parallele beginnt, als sich die Opfer stapeln, begleitet von einem Regen von Papieren mit den Worten: „Niemand mag nur Einsame, alle verbinden jetzt die Hände, alle verbinden jetzt die Herzen.“

Jeder Anlass, einschließlich Veranstaltungen für Singles, Wiedervereinigungen und sogar Weihnachtsfeiern, führt zum Tod von Gruppen von Einzelpersonen aufgrund von „Stichmorden“. Mehreren Menschen ist etwas Schreckliches und Ungeheuerliches zugestoßen, wie ein künstlerisches Statement, Papiere und eine seltsame Funkübertragung belegen.

Es ist eine Geschichte, die Neugier weckt und unsere introvertierten oder extrovertierten Persönlichkeiten in Frage stellt – die Wahl zwischen einem Leben und dem Bleiben im Inneren. Auch wenn eine mögliche Verbindung verloren geht, verbinde dich mit jemandem oder halte dich aus Sicherheitsgründen aus der Menge heraus.

Höhle des Schlafdämons

Den of the Sleep Demon-Manga-Panel. Bildnachweis: Viz media

Den of the Sleep Demon folgt einem kleinen Kind, das von einer seltsamen Person beunruhigt wird, die versucht, sein Leben zu übernehmen, wobei der Dämon versucht, auf die schrecklichste Art und Weise in die reale Welt zu entkommen. Es versteht sich von selbst, dass diese animierte Geschichte Zuschauern Gänsehaut machen würde. Betrachten Sie Junji Itos Interpretation von Freddy Krueger und stellen Sie sich dann vor, wie der Mangaka den Albtraumdämon noch schrecklicher machen konnte als den rasiermesserscharfen Schlitzer von Elm Street.

Den of the Sleep Demon ist das fünfte Kapitel von House of the Marionettes, der zehnte Band der Horror World of Junji Ito Collection und das dritte Kapitel von Museum of Terror vol. 3.

Das Geheimnis des Spukhauses

The Secret of the Haunted Mansion, ein eindringliches Manga-Panel. Bildnachweis: Viz media

Wir wissen nicht, was wir sagen sollen, wenn das obige Bild Sie nicht von der Tragödie dieser Geschichte überzeugt. The Secret of the Haunted Mansion enthält einige der schrecklichsten Kreaturen von Junji Ito und nimmt gleichzeitig einen zentralen Bezug auf eine frühere Geschichte des Meisters des Horrors, was zu der Annahme führen könnte, dass einige dieser Geschichten im selben Universum spielen.

„The Mystery of the Haunted House“ ist eine der wenigen Geschichten von Souichi Tsujii, die es in die Vereinigten Staaten geschafft haben. The Mystery of the Haunted House ist im Band Smashed der Junji Ito Collection enthalten und ist möglicherweise die schrecklichste Geschichte in der Souichi-Reihe. Die Erzählung porträtiert die Figur als den fiesen 27-jährigen Besitzer eines Spukhauses, weit entfernt von den amüsanten Streichen des 11-jährigen Souichi. Wie jedoch jeder Besucher des Spukhauses schnell feststellt, ist der Ort weniger eine unterhaltsame Ablenkung als vielmehr ein wahres Horrorhaus.

Die Geschichte wird in zwei Teilen erzählt, aus der Perspektive von zwei verschiedenen Charakteren: einem kleinen Jungen namens Kouichi (der den gleichen Namen trägt wie Souichis älterer Bruder) und Michina Hirose, Souichis Cousine. In der ersten Version beschließt er, die Spukhausgerüchte mit seinem Freund Satoshi zu untersuchen. Souichi gewährt den beiden Jungs freien Eintritt, nur damit sie feststellen, dass Souichi einen Sohn hat, der die Besucher auffrisst. Kouichi entkommt unversehrt, Satoshi jedoch nicht.

In der zweiten Version jagt Michina die verschollene Familie Tsujii, die sie als Kind kannte. Ihre Ermittlungen führen sie in die japanische Region Tohoku, wo sie Souichis älteren Bruder in einem kritischen Zustand entdeckt. Als sie den Rest der Tsujii-Familie in Souichis Spukhaus entdeckt, ist sie entsetzt, als sie erfährt, dass Souichi seine eigene Familie als Nebenschauplatz versklavt und missbraucht hat. Michina wird nur durch die günstige Ankunft von Souichis Frau Fuchi, einem wiederkehrenden Junji Ito-Monster, gerettet.

Frankenstein von Mary Shelley

Mary Shelleys Manga-Panel Frankenstein. Bildnachweis: Viz media

Obwohl Junji Ito selbst ein Horror-Meister ist und viele Geschichten zu erzählen hat, ist er ein Horror-Enthusiast. Es war nur eine Frage der Zeit, bis er seine Version eines bekannten Horrorklassikers fertigstellte. In diesem Fall Mary Shelleys Frankenstein. Obwohl Ito Shelleys ursprünglichem Roman nicht ganz treu bleibt, behält er die gleiche grundlegende Handlung eines Mannes bei, der beschließt, Gott zu spielen, und die Auswirkungen auf katastrophale Weise erleidet.

Itos Manga-Adaption erinnert an die Gothic-Visuals des Werks und die Themen Sucht und Verlangen, Menschlichkeit und Horror sowie Familie und Einsamkeit in Shelleys Roman. Sowohl Victor Frankenstein als auch der von ihm geschaffene Horror werden immer noch als zentrale Figuren des Buches dargestellt. Victor bleibt ein Mensch mit monströsen Motivationen, während die Kreatur ein monströses Konstrukt mit menschlichen Ursachen bleibt. Die Manga-Adaption ist aufgrund der Kombination von Shelleys Worten und Itos Bildern während der Halloween-Saison eine lohnende Lektüre.

Junji Ito, Japans bekanntester Horror-Mangaka, hat sich seine Position im Rampenlicht mit massiven Hits wie Tomie, Uzumaki und Lovesickness verdient. Während jede dieser Geschichten für sich erschreckend ist, sind Itos größte Hits nicht seine einzigen besten Werke. Dank einer umfangreichen Bibliothek mit Kurzgeschichten hat Ito seinen Zeh in jeden erdenklichen Horrorpool getaucht. Junji Ito ist ein wahrer Horror-Meister, von unheimlichen Geistergeschichten über Slasher bis hin zu Adaptionen von Horrorklassikern.